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Манчестер Сити – Челси – 6:0 – видео голов и обзор матча

20:27 541 Читати українською
Манчестер Сити – Челси – 6:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Челси – 6:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити победил Челси в 26-м туре АПЛ и отомстил за поражение в первом круге. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Челси.

АПЛ, 26 тур

Манчестер Сити – Челси – 6:0

Голы: Стерлинг, 4, 80 Агуэро, 13, 19, 56 (пен), Гюндоган, 25

Подопечные Хосепа Гвардиолы буквально поиздевались над "аристократами", не оставив лондонцам никаких шансов.

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Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 65 очков и вернул себе первое место благодаря лучшей, чем у Ливерпуля, разнице голов. При этом команда Гвардиолы сыграла на матч больше. Челси остался 5-м – 50 очков.

Англия26 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 10 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Челси
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