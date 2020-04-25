Манчестер Сити бросил вызов Реалу и Ливерпулю – на кону звезда Серии А за сумасшедшую сумму

Полузащитник Наполи Фабиан Руис попал в сферу интересов Манчестер Сити.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола – большой поклонник 24-летнего испанца и хочет видеть игрока в своей команде, утверждает TeamTalk.

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Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис требует за свою звезду не меньше 80 млн евро. И, как утверждает издание, Ман Сити готов пойти на такие расходы и хочет попробовать провернуть сделку до чемпионата Европы, который состоится летом 2021, поскольку цена на Руиса может еще увеличиться, если он хорошо сыграет за Испанию.

Добавим, что ранее главным претендентом на звезду Наполи был мадридский Реал. Главными конкурентами "сливочных" считались Ливерпуль и Барселона.

Отметим, что Наполи приобрел испанца летом 2018 у Бетиса за 30 млн евро. В текущем сезоне Руис сыграл за "адзурры" 32 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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