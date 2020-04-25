toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Сити бросил вызов Реалу и Ливерпулю – на кону звезда Серии А за сумасшедшую сумму

00:19 9 Читати українською
Манчестер Сити бросил вызов Реалу и Ливерпулю – на кону звезда Серии А за сумасшедшую сумму
Фабиан Руис / Getty images

Полузащитник Наполи Фабиан Руис попал в сферу интересов Манчестер Сити.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола – большой поклонник 24-летнего испанца и хочет видеть игрока в своей команде, утверждает TeamTalk.

"Маліновський має 3 нетривіальні якості": чим українець затьмарив Роналду – італійський ЗМІ про героїв фіналу Серії А

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис требует за свою звезду не меньше 80 млн евро. И, как утверждает издание, Ман Сити готов пойти на такие расходы и хочет попробовать провернуть сделку до чемпионата Европы, который состоится летом 2021, поскольку цена на Руиса может еще увеличиться, если он хорошо сыграет за Испанию.

Добавим, что ранее главным претендентом на звезду Наполи был мадридский Реал. Главными конкурентами "сливочных" считались Ливерпуль и Барселона.

Отметим, что Наполи приобрел испанца летом 2018 у Бетиса за 30 млн евро. В текущем сезоне Руис сыграл за "адзурры" 32 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають

blog_ava
Правительство Венгрии пошло на беспрецедентный для Европы шаг – Ребров и Ко серьезно пострадают
24 апреля
490
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Фабиан Руис Фабиан Руис Манчестер Сити Манчестер Сити Наполи Наполи
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
22
мин
Волынь
18:00
Металлист 1925
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук