Манчестер Сити победил Арсенал в матче 5 тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча Манчестер Сити – Арсенал на Футбол 24.

Решающий момент всего матча произошел на 23 минуте. Лено справился с ближним выстрелом Фодена, но Стерлинг удачно сыграл на добивании.

Манчестер Сити одолел Арсенал благодаря голу Стерлинга – роскошная игра голкиперов и неуверенные "канониры"

Еще в первом тайме команды имели прекрасные возможности увеличить счет – безупречно действовали вратари. После перерыва Арсенал так и не оформил собственный гол, а Манчестер Сити спокойно удерживал свое преимущество.