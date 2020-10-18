Манчестер Сити – Арсенал – 1:0 – видео гола и обзор матча
07:30 - Читати українською
Манчестер Сити победил Арсенал в матче 5 тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча Манчестер Сити – Арсенал на Футбол 24.
завершено
Решающий момент всего матча произошел на 23 минуте. Лено справился с ближним выстрелом Фодена, но Стерлинг удачно сыграл на добивании.
Манчестер Сити одолел Арсенал благодаря голу Стерлинга – роскошная игра голкиперов и неуверенные "канониры"
Еще в первом тайме команды имели прекрасные возможности увеличить счет – безупречно действовали вратари. После перерыва Арсенал так и не оформил собственный гол, а Манчестер Сити спокойно удерживал свое преимущество.
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