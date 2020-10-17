Лондонцы с первых минут смело пошли в высокий прессинг, но Манчестер Сити все же имел достаточно пространства для проведения собственных атак. Марез с удобной позиции пробил мимо, а несколько угловых не принесли опасности. Гол Стерлинга на 23 минуте стал определенной неожиданностью, поскольку к тому времени ситуация на поле успокоилась окончательно. Лено справился с ближним ударом Фодена, но Рахим уже караулил на добивании – 1:0. Почти сразу "канониры" смогли провести свою острую атаку. Молодой Сака из пределов штрафной нанес мощный удар, к которому Эдерсон оказался готовым.

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Соперники будто забыли о защите в последние 15 минут перед перерывом. Фоден и Марез в упор расстреливали Лено (немец сыграл безупречно), но и Эдерсон не дремал – победы в сражениях с Обамеянгом и Сака. Зато дебют второй половины оказался сдержанным. Команды перекатывали мяч в центре поля, лишний раз не рискуя. Марез снова взорвался на фланге и снова не попал в ворота. Удивительно, но тренеры не спешили делать замены – ограничились по одной в середине тайма.

Арсенал очень удачно перекрывал кислород игрокам Манчестер Сити, однако команде Артеты явно нужно было добавить чего-то большего. Под занавес встречи на поле появились звездный новичок Партей и еще один форвард Нкетия. Ничего путного это не дало – "горожане" держали мяч на удобной для себя дистанции, а оппонент просто не решился пойти вперед большими силами. Гола Стерлинга оказалось достаточно, чтобы подопечные Гвардиолы забрали свои три очка и поднялись на необычно низкую десятую строчку. Арсенал с девятью пунктами остался пятым.

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