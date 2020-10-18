Манчестер Сіті – Арсенал – 1:0 – відео гола та огляд матчу
07:30 - Читать на русском
Манчестер Сіті переміг Арсенал у матчі 5 туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Арсенал на Футбол 24.
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Вирішальний момент усього матчу стався на 23 хвилині. Лєно впорався з ближнім пострілом Фодена, але Стерлінг вдало зіграв на добиванні.
Манчестер Сіті здолав Арсенал завдяки голу Стерлінга – розкішна гра голкіперів і невпевнені "каноніри"
Ще в першому таймі команди мали чудові можливості збільшити рахунок – бездоганно діяли воротарі. Після перерви Арсенал так і не спромігся на власний гол, а Манчестер Сіті спокійно втримував свою перевагу.
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