Арсенал доминировал в предыдущем чемпионате до самого финиша, пока его не обошел Манчестер Сити. Пребывание "канониров" на вершине оказалось самым длинным в истории АПЛ – впрочем, сказалась короткая скамейка запасных и зависимость системы лондонцев от первого состава. Когда начались травмы у Зинченко, Жезуса, Парти и Салиба, без пяти минут чемпион посыпался. Особенно по команде ударило отсутствие Салиба.

Определенные выводы из этого руководство сделало. В конкуренцию к Зинченко подписали Юрьен Тимбера из Аякса, а кроме этого из аренды вернулся Нуну Тавареш. В команду пришел универсал Кай Хаверц, который может сыграть едва ли не во всех ролях в атаке – а феноменальный Деклан Райс усилил центр поля. Еще до старта сезона эти трансферы оправдали себя, ведь в лазарет загремели Зинченко и Жезус, а Джаку продали в Байер.

Тревогу вызывает отсутствие приобретений в центре обороны. Арсенал и так потратил 238 миллионов евро, поэтому этот факт можно было бы списать на нехватку средств – но лондонцы сейчас торгуются за голкипера Райю из Брентфорда. Это выглядит странно, учитывая форму Рэмсдейла в предыдущем сезоне, хотя в плане игры ногами Аарон не впечатлял.

Главный вопрос – сможет ли Арсенал во второй раз бросить вызов Манчестер Сити в борьбе за чемпионство? Чисто в игровом плане это вполне возможно, ведь футбол "канониров" представляет собой годами отработанную систему. Взлет подопечных Микеля Артеты не был случайным. При детальном обзоре развития клуба его прогресс даже можно назвать ожидаемым.

Ученик Гвардиолы выбывал настолько гвардиоловский проект, что даже сам Пеп не вытаскивал его стандарты. В частности, в матчах с Арсеналом каталонец стал отказываться от контроля мяча, ведь прессинг лондонцев был слишком сильным. Впрочем, год назад Арсенал имел впечатляющую предсезонку, а вот этим летом вау-эффекта не было. Поражение от МЮ, ничья с Уотфордом и Нюрнбергом, 5:3 с Барселоной (ну и 5:0 против звезд МЛС) – далеко идущие выводы по этим результатам делать не стоит, но фанам хотелось большего.

Манчестер Сити на трансферном рынке тоже вел себя тихо. За лето клуб подписал только защитника Йошко Гвардиола и центрхава Матео Ковачича, потратив на них 119 млн евро. Подписания, конечно, классные. Особенно манкунианцы попали с Йошко, ведь левоногий центрбек фантастически продвигает мяч. Кроме того, Пеп в восторге от его фамилии.

Потери тоже несущественные. Уход Рияда Мареза не является большой проблемой, ведь алжирец давно выпал в ротацию, а позицию Гюндогана займет Ковачич.

А чего-то более интересного от Манчестер Сити летом мы не увидели. Микель Артета же пытался наигрывать Кирана Тирни в роли фальшивого фулбека, а Смита-Роу еще весной обещали превратить в нового Эдегора. Посмотрим, что из этого получится.

Кадровая ситуация

Как уже говорилось, Арсенал не может рассчитывать на Зинченко и Жезуса. Александр пропустил все спарринги на сборах в США, поэтому ожидать появления в старте на Манчестер Сити не приходится. Хотя ситуация не столь страшна – Микель Артета заявил, что Зинченко уже на подходе.

Габриэль должен вернуться к матчу с Кристал Пэлас, который состоится 19 августа. Кроме того, были определенные проблемы с Сака – он вернулся в общую группу только недавно. Все остальные готовы сыграть.

Манчестер Сити потерял Де Брюйне, у которого произошел разрыв подколенного сухожилия. Кроме того, не стоит ожидать появления Гвардиола, ведь он только перешел в клуб, да еще и имел повреждение. Под вопросом и участие Аке.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Арсенал

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Уокер, Диаш, Аканджи – Силва, Родри, Ковачич – Альварес, Холанд, Грилиш

Арсенал: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Хаверц, Троссар

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры уверены в победе Манчестер Сити. Иначе и быть не может – "горожане" считаются фаворитами почти в каждом матче, а здесь у них еще и речь о обладателе требла. Да и Арсенал потерял важных футболистов.

Тем не менее, мы рискнем пойти против мнения контор. Кадровые проблемы у лондонцев не такие значимые, как у манкунианцев. Зинченко и Жезуса есть кому заменить, Сака готов, да и в целом состав "канониров" существенно прибавил в глубине и тактическом разнообразии. А вот без Гюндогана и КДБ "горожане" долго будут искать себя. Что наиболее важно, Сити потерял свою феноменальную гибкость.

Учитывая эти факторы, поставим на победу Арсенала.