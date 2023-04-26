Ось і настав "час Ч". Час чемпіонської битви двох найсильніших команд АПЛ у поточному сезоні. Поєдинок на "Етіхаді" де-юре не змінить розкладу в турнірній таблиці, адже Арсенал лідирує з 5-очковим відривом, однак перемога Манчестер Сіті з 99-відсотковою вірогідністю виведе Пепа на першу сходинку.

"Містяни" мають аж дві гри в запасі включно із сьогоднішньою, а рівень їхнього футболу не залишає "канонірам" надій. Якщо лондонці бажають виграти перше за 19 років золото АПЛ, то навіть нічиєї буде замало – Сіті з великою ймовірністю виграє за різницею голів. Зінченку і Ко сьогодні потрібна перемога.

Поточна форма Арсенала: спад форми, дивна психологія і догматизм Артети

Між тим, поточна форма Арсенала надзвичайно тривожить його прихильників. Підопічні Мікеля Артети не виграли у жодному з останніх трьох турів, розписавши нічиї з Ліверпулем, Вест Хемом і Саутгемптоном. Причому рівень гри "ганнерз" протягом більшої частини цих матчів був невисоким. Лондонці провалювали стартові відрізки таймів, несподівано відмовлялись від пресингу, втрачали гандикап у два голи й пропускали тричі від 20-ї команди чемпіонату.

Коли ти змагаєшся з Манчестер Сіті за чемпіонство, так виступати неприпустимо, однак у "канонірів" є об'єктивні причини спаду форми. Команда втратила Вільяма Саліба – ключового центрбека, особливо сильного в розбитті пресингу суперника. До того ж, з Вест Хемом не зіграв Зінченко – талановитий Тірні підмінив його, але взагалі не потягнув функціонал Олександра.

Останній факт підкреслив неприємну тенденцію щодо Мікеля Артети. По його гейм-менеджменту питань немає – всі заміни логічні й покращують гру команди, однак загальна концепція Арсенала залишається статичною. Той же Тірні має свої сильні якості, однак Кірана змушували виконувати роль Зінченка (а він до неї неготовий). Тим не менш, тренер "ганнерз" не відходить від звичної структури, вдаючись лишень до косметичних змін.

Можна назвати це проблемою росту – "каноніри" ще банально не наростили жирок у кадровому плані. А можна говорити і про догматизм, який б'є по тактичній гнучкості Арсенала. Про це варто писати окрему статтю, але поки що просто зафіксуємо цю особливість.

Ще однією цікавою родзинкою лондонців є ментальність. Чемпіонський характер у команди, як той кіт Шредингера – існує і не існує одночасно. З одного боку, "каноніри" часто провалюють стартові відрізки й мають здатність "плисти". З іншого – вони на постійній основі камбечать, створюючи гігантську кількість моментів і дотискаючи суперників на останніх секундах.

Так було у матчах з МЮ, Борнмутом, Астон Віллою та Саутгемптоном, причому зі "святими" Арсенал горів з рахунком 1:3 – а під кінець зустрічі увімкнувся й ледь не переміг. Така непередбачуваність тривожить як фанів "ганнерз", так і їхніх хейтерів (навряд чи в наших широтах Сіті має фанатів).

Арсенал перемагав Сіті стилістично, але не за результатом – адаптивність Пепа залишила "містян" на коні

У поточному сезоні Арсенал вже двічі зустрічався з "містянами". Матчі завершились поразками, але гра в обох випадках була дуже рівною.

У Кубку Англії Мікель Артета виставив напіврезервний склад проти основи Гвардіоли, але здивував тактичним планом. Лондонці пресингували 1-в-1 по всьому полю, душили Гюндогана й вимкнули Холанда (несподівано його зупинив Холдінг). Перекос на стримування "містян" вилився у 0,6 xG на дві команди, а травма Парті дала тріщину в структурі – тим не менш, мінімальна перемога Манчестер Сіті виглядала доволі випадковою.

Матч АПЛ був цікавішим. Арсенал у першому таймі перевершив "містян" в їх сильних якостях – "каноніри" сміливо і безпомилково пресингували, більше володіли м'ячем, були цікавішими у розіграшах і змусили Едерсона тупо виносити м'яч. Пеп Гвардіола так і не знайшов антидот такому потужному футболу в рамках своєї концепції, але здивував по перерві якісною адаптацією.

Каталонець відмовився від володіння й великими силами накривав короткі розіграші Арсенала. Хід мав ризики, однак ставка спрацювала. "Каноніри" до маніакальності трималися ідеї виходити з-під тиску через комбінації, але помилялись – і Сіті карав безжально. 1:3. Це, знову ж таки, говорить про підходи обох тренерів – Артета догматичніший за Пепа.

Чим Манчестер Сіті лякає Арсенал?

Гвардіола увесь сезон присвятив експериментам зі складом та схемами. Взнаки дався відхід Жезуса, Зінченка й Канселу при появі Холанда – каталонець просто змушений був перебудовувати Сіті. Пошуки призвели до того, що першу серію з трьох поспіль перемог в АПЛ "містяни" провели аж навесні. Осічок допустили забагато.

Зате в процесі творчих пошуків Пеп створив монстра. Манчестер Сіті навесні сформував остаточну ігрову модель – 3-2-5 (або 3-2-2-3) при позиційному наступі, з постійними зміщеннями Стоунза в опорну зону. Пресинг будують за схемою 4-2-4 у високій стадії, а середній блок працює у вузькому блоці 4-3-3. В рамках даної схеми футболісти здатні по-максимуму використовувати свою універсальність – чого лишень коштує Бернарду Сілва, який може грати на фланзі оборони, в центрі або на фланзі атаки.

Нинішній Манчестер Сіті побудований таким чином, що його важко контрити. Натиснеш на один із аспектів його гри – отримаєш удар з іншого. Навіть натиснувши на всі больові точки, як Баварія у матчі-відповіді ЛЧ, залишається фактор індивідуального класу. Холанд, Гріліш, Родрі, Бернарду та Аке перебувають у найкращій формі за всю свою кар'єру.

Як наслідок, "сині" прямо зараз мають за плечима 16-матчеву безпрограшну серію в усіх турнірах при 13 перемогах. Сумарний рахунок – 49:9. Підопічні Пепа Гвардіоли забивали по три голи Арсеналу та Баварії, чотири відвантажили у ворота Ліверпуля, сім – у ворота РБ Лейпцига. Жах.

Чим парирує Арсенал?

Втім, це ще не гарантує перемоги в битві за чемпіонство. Арсенал, попри всі свої труднощі, залишається вкрай небезпечним колективом. "Каноніри" – єдина команда у поточному сезоні, яка перепресингувала Сіті й змусила грати його при 36% володіння. Джек Гріліш після перемоги з рахунком 3:1 на Емірейтс вважав, що "містяни" провели поганий матч.

Дійсно, пресинг і контрпресинг "канонірів" у поточному сезоні надзвичайно потужні. Завдяки значній кількості високих повернень м'яча Арсенал мало часу проводить в обороні – опоненти віддають не більше 16 передач з просуванням і не більше 32 лонгболів за матч. За цим показником колектив тримає лідерство разом з "містянами".

Це дуже важливо для "канонірів", адже вони грають з інвертованими (фальшивими) фулбеками. Вайт і Зінченко активно заходять в центр, причому Олександра взагалі можна назвати ключовою фігурою у системі футболу Арсенала.

Шикарна позиційна гра українця, його надзвичайно високі пасові показники та вміння підтримувати контрпресинг дозволили Мікелю Артеті створити свою головну зброю – трикутник Джака-Мартінеллі-Зінченко на лівому фланзі. Вони активно обмінюються позиціями, плутають оборону суперника, перевантажують зони й загалом творять магію. Це допомагає Арсеналу бути гнучким і непередбачуваним навіть у сталій структурі гри.

Підіймання Зінченка дозволяють Джаці й Едегору відкриватися вище, а при спробі суперника ізолювати когось у центрі Олександр стає головним розподільником руху м'яча. До того ж, вміння віддавати розрізні передачі з просуванням пришвидшують атаки й сильно допомагають при розбиванні пресингу. Відрізати пресинг-групу з 5-ти футболістів суперника для нього не просто норма, а буденність.

При цьому в обороні Сашко не такий і слабкий, як здається. Він виграє 56,8% дуелей і є одним з найкращих фулбеків АПЛ за грою на другому поверсі. Втім, кидати його під танк на кшталт Салаха чи Мареза не рекомендується, а з наявністю простору за спинами магічного трикутника доводиться миритись.

Сила Арсенала не в персоналіях, а саме в команді. Не можна виділити одного футболіста без виділення іншого. Цей же факт є і слабкістю "канонірів" – втрата бодай одного лідера починає негативно позначатись на грі, а втрата двох б'є по лондонцях критично.

Кадрова ситуація

У Пепа Гвардіоли всього одна втрата, однак дуже серйозна. Із заявки випав Аке, який набрав фантастичну форму. Нідерландець зазнав пошкодження, а прямої заміни нідерландцю немає. Цікаво, ким його замінить Пеп Гвардіола?

Можливо, він знову вдасться до експерименту з Бернарду Сілвою, зробивши його лівим інвертованим фулбеком? Такий хід має мінус у вигляді слабкого контролю кросів, але в нинішній структурі гри це не так страшно. Позаду все одно залишатиметься трійка центрбеків, яку підтримають опорники – а от в атаці вмикання будуть дуже небезпечними.

Бернарду Сілва занадто важливий для пресингу в схемі 4-2-4. Саме тому його варто очікувати в атаці, а на позиції захисника здатний зіграти Ляпорт. Втім, наявність Бернарду попереду не дозволить тероризувати фланг Зінченка ривками Мареза. Дилема.

Арсенал не може розраховувати на Саліба. В клубі до останнього сподівались відновити француза для битви року, але не вийшло. Можливо, центрбек взагалі не зіграє у поточному сезоні – і це погано. Без Вільяма критично просідає якість білд-апу. Якби він грав, то фатальної помилки Ремсдейла в матчі проти Саутгемптона могло б і не статись.

Саліба замінить Холдінг. Він слабший у грі на м'ячі, але в обороні здатний створити проблеми Холанду. Власне, у кубковому поєдинку Роб начисто вимкнув Ерлінга.

Крім того, перед грою застудився Джака, однак Мікель Артета заявив про готовність швейцарця вийти на поле.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Арсенал

Манчестер Сіті: Едерсон – Аканджі, Стоунз, Діаш, Ляпорт – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Сілва, Холанд, Гріліш

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Холдінг, Габріел, ЗІнчненко – Едегор, Парті, Джака – Сака, Жезус, Мартінеллі

Прогноз "Футбол 24" – 3:2

Фаворит у сьогоднішній парі очевидний, але не слід списувати Арсенал до стартового свистка. По-перше, Гвардіола ще після поєдинку проти Баварії скаржився на втому. Він любить прибіднятись, однак у Мюнхені після фінального свистка футболісти реально попадали на газон.

Це не завадило переграти Шеффілд в Кубку, а лідери ще й відпочили – втім, у "канонірів" все одно графік кращий. Лондонці свіжіші. В поєдинку, де багато що залежатиме від пресингу, фізична форма матиме величезне значення.

По-друге, Артета реально круто готується до Гвардіоли. Причому обидва матчі проти "містян" у поточному сезоні Арсенал проводив у неоптимальному складі – і це не заважало затискати Ман Сіті на його третині. Зрештою, слід відзначити атаку "ганнерз" – у останніх восьми турах АПЛ вони лишень двічі забивали менше трьох голів.

Арсенал точно дасть бій. Тим не менш, факторів на користь "містян" занадто багато. Вони забивають ще більше голів, у них все в порядку з топ-футболістами (їх вистачить на дві рівноцінні команди), а поточна форма просто монструозна. Структура гри Ман Сіті здається невразливою, а в разі виникнення проблем Пеп має кадровий і тактичний ресурс для перестановок.

Машина Гвардіоли потужніша, гнучкіша й спокійніша. До того ж, надійніша в обороні. Саме тому букмекери ставлять на перемогу Манчестер Сіті. Кожен фанат Арсенала розуміє, що вона практично неминуча – втім, у битві за золото можливі будь-які варіанти.