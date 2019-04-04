Манчестер Сити – Кардифф Сити – 2:0 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити без проблем обыграл Кардифф в рамках 33-го тура АПЛ (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Кардифф.

Манчестер Сити открыл счет уже на 6-й минуте матча, когда Кевин де Брюйне с острого угла переправил мяч в ворота с паса Ляпорта. На 19-й Зинченко получил повреждение и покинул поле, однако и без него "горожане" развили успешный результат. Второй гол на счету Сане, которому ассистировал Жезус.

Ман Сити – Кардифф: "горожане" легко вернулись на вершину АПЛ, Зинченко помог забить первый гол и получил травму