В воскресенье, 21 мая, Манчестер Сити попытается закрыть очередной гештальт. Вслед за выходом в финал Лиги чемпионов команда Гвардиолы может решить все формальности с завоеванием чемпионского титула в АПЛ.

Трансляция

Встречу на "Этихаде", которая начнется в 18:00 по киевскому времени, смотрите setantasports.com. Комментаторы поединка – Иван Громиков и Виталий Волочай.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Аканджи – Родри, Гюндоган, Марез, Альварес, Фоден – Холланд.

Челси: Кепа – Чалоба, Тьягу Силва, Бадиашиль, Холл – Лофтус-Чик, Фернандес, Галлахер – Мадуэке, Хаверц, Стерлинг.

Арбитры

Главный рефери – Майкл Оливер, ассистенты: Стюарт Барт и Ли Беттс, четвёртый рефери – Роберт Джонс, судьи VAR: Джон Брукс, Саймон Беннетт.

Текущая форма

В среду Манчестер Сити оформил второй выход в финал Лиги чемпионов за два сезона. Команда играет в безумном графике с матчами без права на ошибку, но все равно выглядит как соперник, которого невозможно сбить с пути. Хосеп Гвардиола сумел вывести своих подопечных на пик формы именно в той части сезона, в которой это наиболее необходимо.

Победа над Челси сделает "горожан" недостижимыми в турнирной таблице Премьер-лиги. Арсенал все еще сохраняет теоретические шансы на чемпионство, но все понимают, что легализация титула Сити – только вопрос времени. И это время может наступить как раз в воскресенье вечером.

Лондонцы не уступали в последних двух матчах и для современного Челси это уже небольшое достижение. Однако в трех поединках, оставшихся до конца сезона, им будет очень сложно рассчитывать на хоть одну победу. Все три соперника (МанСити, МЮ и Ньюкасл) очень мотивированы и сосредоточены на завоевании очков. Но почему бы Челси не преподнести сюрприз и не испортить планы кому-то из фаворитов?

История противостояний

В последних пяти матчах во всех турнирах лондонцы уступали "горожанам". Более того, Челси в течение этого времени не может забить сопернику хотя бы гол. Баланс забитых мячей впечатляет – 9:0 в пользу Манчестер Сити.

Интересно, что последняя на сегодняшний день победа "синих" над Сити состоялась в финале Лиги чемпионов-2021.

Кадровая ситуация

В лазарете Сити все еще находится Натан Аке. Вероятно, защитник не сыграет и в воскресенье.

Несравненно большие кадровые проблемы у Челси. Уже давно вне игры нападающий Армандо Броя. Последний месяц пропустили Рис Джеймс и Калиду Кулибали. Сенегалец все еще имеет небольшие шансы сыграть в ближайших матчах. Также травмировались едва ли не все игроки середины поля Челси: Н'Голо Канте, Матео Ковачич и Мэйсон Маунт. Вылетел и левый фланг обороны в лице Марка Кукурельи и Бена Чилвела.

Все матчи конца сезона в АПЛ можно посмотреть на платформе setantasports.com.

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