На ежегодном собрании 6 июня клубы АПЛ планируют провести голосование о необходимости продолжения использования системы VAR, начиная со следующего сезона. Об этом информирует The Athletic.

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VAR используется в элитном дивизионе Англии с 2019 года и помогает улучшить процесс принятия решений. Однако эта система также вызывает постоянные споры. Так, в сезоне 2023/24 произошло множество спорных инцидентов, что усилило критику VAR и заставило некоторые команды и болельщиков усомниться в честности соревнований.

Инициатором голосования об отмене VAR стал Вулверхэмптон, в составе которого выступает англичанин украинского происхождения Макс Килман.

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