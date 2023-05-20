У неділю, 21 травня, Манчестер Сіті спробує закрити черговий гештальт. Слідом за виходом у фінал Ліги чемпіонів команда Гвардіоли може вирішити усі формальності щодо здобуття чемпіонського титулу в АПЛ.

Трансляція

Зустріч на "Етіхаді", яка розпочнеться о 18:00 за київським часом, дивіться на setantasports.com. Коментатори поєдинку – Іван Громіков та Віталій Волочай.

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Рубен Діаш, Ляпорт, Аканджі – Родрі, Гюндоган, Марез, Альварес, Фоден – Холанд.

Челсі: Кепа – Чалоба, Тьягу Сілва, Бадіашиль, Холл – Лофтус-Чік, Фернандес, Галлахер – Мадуеке, Хаверц, Стерлінг.

Арбітри

Головний рефері – Майкл Олівер, асистенти: Стюарт Барт та Лі Беттс, четвертий рефері – Роберт Джонс, судді VAR: Джон Брукс, Саймон Беннетт.

Поточна форма

У середу Манчестер Сіті оформив другий вихід у фінал Ліги чемпіонів за два сезони. Команда грає у шаленому графіку з матчами без права на помилку, та все одно виглядає, як суперник, якого неможливо збити зі шляху. Хосеп Гвардіола зумів вивести своїх підопічних на пік форми саме у тій частині сезону, у якій це найбільш необхідно.

Перемога над Челсі зробить "містян" недосяжними у турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Арсенал все ще зберігає теоретичні шанси на чемпіонство, проте усі розуміють, що легалізація титулу Сіті – лише питання часу. І цей час може настати саме у неділю ввечері.

Лондонці не поступалися в останніх двох матчах і для сучасного Челсі це вже невеличке досягнення. Однак у трьох поєдинках, що залишилися до кінця сезону, їм буде дуже складно розраховувати на бодай одну перемогу. Усі три суперники (МанСіті, МЮ та Ньюкасл) надзвичайно мотивовані та зосереджені на здобутті очок. Але чому б Челсі не зробити сюрприз і не зіпсувати плани комусь із фаворитів?

Історія протистоянь

В останніх п’яти матчах у всіх турнірах лондонці поступалися "містянам". Більше того, Челсі протягом цього часу не може забити супернику бодай гол. Баланс забитих м’ячів вражає – 9:0 на користь Манчестер Сіті.

Цікаво, що остання на сьогодні перемога "синіх" над Сіті відбулася у фіналі Ліги чемпіонів-2021.

Кадрова ситуація

У лазареті Сіті все ще перебуває Натан Аке. Ймовірно, оборонець не зіграє і у неділю.

Незрівнянно більші кадрові проблеми у Челсі. Вже давно поза грою нападник Армандо Броя. Останній місяць пропустили Ріс Джеймс та Каліду Кулібалі. Утім cенегалець все ще має невеликі шанси зіграти у найближчих матчах. Також травмувалися ледь не усі гравці середини поля Челсі: Н'Голо Канте, Матео Ковачіч та Мейсон Маунт. Вилетів і лівий фланг оборони в особі Марка Кукурельї та Бена Чілвела.

Всі матчі кінця сезону в АПЛ можна подивитися на платформі setantasports.com.

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