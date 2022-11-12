Трансляция

Поединок, который начнется в 14:30 по Киеву, смотрите на setantasports.com. Прокомментирует его Иван Громиков.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Аке, Канселу - де Брюйне, Родри, Гюндоган - Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Брентфорд: Давид Райя – Расмуссен, Ми, Пиннок, Генри – Енсен, Оньека, Дасилва – Мбеумо, Висса, Льюис-Поттер.

Судьи

Главный рефери – Питер Бенкс, ассистенты: Эдди Смарт и Ник Гринхал, четвертый рефери – Даррен Бонд, судьи VAR: Дэвид Кут и Ник Хоптон.

Текущая форма

Команда Хосепа Гвардиолы продолжает погоню за Арсеналом – между лидерами АПЛ сохраняется расстояние в два пункта. После первого поражения в Премьер-лиге, датированного серединой октября (0:1 от Ливерпуля), Манчестер Сити трижды кряду победил. Хотя каждый раз действующему чемпиону было откровенно непросто – в субботу, например, "горожане" дожали Фулхэм лишь на 90+5 минуте, когда Эрлинг Холанд реализовал пенальти и принес победу 2:1.

В среду Манчестер Сити одолел Челси в Кубке лиги. Гвардиола дал возможность отдохнуть основе, однако резерв у испанца едва ли не самый сильный в мире – легкий триумф 2:0.

Свой матч на неделе провел и Брентфорд. Поединок с Джиллингемом, представителем League Two (четвертого по рангу дивизиона), складывался для "пчел" очень непросто. Основное время матча завершилось 1:1, а в серии пенальти андердог оказался точнее. Кстати, два предыдущих матча Брентфорда в АПЛ также завершились вничью: 1:1 с Вулверхептоном и 2:2 с Ноттингем Форрест. Команда Томаса Франко расположилась на 11-й строчке.

Субботний поединок может стать особенным для 18-летнего Егора Ярмолюка. Украинец дебютировал за Брентфорд в игре с Джиллингемом (вышел на 72-й минуте) и уже дважды попадал в заявку на матчи АПЛ. Надеемся, что Ярмолюк получит игровое время против Манчестер Сити и, наконец, дебютирует в сильнейшей лиге мира.

История противостояний

Впервые эти команды сыграли между собой еще в 30-х, однако история встреч Манчестер Сити и Брентфорда не так богата. В Премьер-лиге было сыграно всего два поединка. В прошлом сезоне у чемпиона не было проблем с новичком – 1:0 и 2:0.

Кадровая ситуация

Тренерский штаб Манчестер Сити не сможет рассчитывать на травмированного Кайла Уокера. Хорошая новость – возвращение в строй летнего новичка Калвина Филлипса. Также отбыл дисквалификацию и пропускал матч Кубка лиги Жоау Канселу.

У Брентфорда ситуация не столь радостная. Надолго выбыли вратарь Томас Стракоша, защитники Чарли Гуд, Кристофер Айер, Понтус Янссон, Аарон Хики, а также полузащитник Шендон Баптист. Зато восстановился от повреждения хавбек Витали Янельт.