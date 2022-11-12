Трансляція

Поєдинок, що розпочнеться о 14:30 за київським часом, дивіться на setantasports.com. Коментуватиме його Іван Громіков.

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Аканджі, Аке, Канселу - де Брюйне, Родрі, Гюндоган - Бернарду Сілва, Фоден, Холанд.

Брентфорд: Давід Райя – Расмуссен, Мі, Піннок, Генрі – Єнсен, Оньєка, Дасілва – Мбеумо, Вісса, Льюїс-Поттер.

Арбітри

Головний рефері – Пітер Бенкс, асистенти: Едді Смарт та Нік Грінхал, четвертий рефері – Даррен Бонд, судді VAR: Девід Кут та Нік Хоптон.

Поточна форма

Команда Хосепа Гвардіоли продовжує гонитву за Арсеналом – між лідерами АПЛ зберігається відстань у два пункти. Після першої поразки у Прем’єр-лізі, датованої серединою жовтня (0:1 від Ліверпуля), Манчестер Сіті тричі поспіль переміг. Хоча кожного разу чинному чемпіону було відверто непросто – у суботу, наприклад, "містяни" дотиснули Фулхем лише на 90+5 хвилині, коли Ерлінг Холанд реалізував пенальті і приніс перемогу 2:1.

У середу Манчестер Сіті здолав Челсі в Кубку ліги. Гвардіола дав нагоду перепочити основі, проте резерв в іспанця є чи не найбільш коштовним у світі – легкий тріумф 2:0.

Свій матч на тижні провів і Брентфорд. Двобій із Джиллінгемом, представником League Two (четвертого за рангом дивізіону), складався для "бджіл" дуже непросто. Основний час матчу завершився 1:1, а у серії пенальті андердог виявився влучнішим. До речі, два попередні матчі Брентфорда в АПЛ також завершилися внічию: 1:1 з Вулверхептоном та 2:2 з Ноттінгем Форест. Команда Томаса Франка розташувалася на 11-й сходинці.

Суботній поєдинок може стати особливим для 18-річного Єгора Ярмолюка. Українець дебютував за Брентфорд у грі з Джиллінгемом (вийшов на 72-й хвилині) та вже двічі потрапляв у заявку на матчі АПЛ. Сподіваємося, що Ярмолюк отримає ігровий час проти Манчестер Сіті і нарешті дебютує у найсильнішій лізі світу.

Історія протистоянь

Вперше ці команди зіграли між собою ще у 30-х, однак історія зустрічей Манчестер Сіті та Брентфорда є не такою багатою. У Прем’єр-лізі було зіграно лише два поєдинки. У минулому сезоні чемпіон не мав проблем із новачком – 1:0 та 2:0.

Кадрова ситуація

Тренерський штаб Манчестер Сіті не зможе розраховувати на травмованого Кайла Вокера. Хороша новина – повернення у стрій літнього новачка Калвіна Філліпса. Також відбув дискваліфікацію і пропускав матч Кубка ліги Жоау Канселу.

У Брентфорда ситуація не така радісна. Надовго вибули воротар Томас Стракоша, захисники Чарлі Гуд, Крістоффер Айєр, Понтус Янссон, Аарон Хікі, а також півзахисник Шендон Баптіст. Зате відновився від ушкодження хавбек Віталі Янельт.