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Манчестер Сити – Брайтон: Зинченко попал в стартовый состав "горожан"

16:23 64 Читати українською
Манчестер Сити – Брайтон: Зинченко попал в стартовый состав "горожан"
Александр Зинченко / соцсети

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко начнет с первых минут матч 4-го тура АПЛ против Брайтона.

2’ Кевин де Брюйне
43’ Серхио Агуэро
 
2’ Кевин де Брюйне
43’ Серхио Агуэро

Украинец выйдет в стартовом составе Манчестер Сити в поединке на Этихад Стэдиум, сообщает официальный твиттер "горожан".

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Отметим, что Зинченко полностью отыграл 3 предыдущие встречи в АПЛ, но отличиться результативными действиями ему пока не удалось. Текстовую онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на "Футбол 24".

Стартовый состав Манчестер Сити:

Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко – Родриго – Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Марез – Агуэро.

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Теги
Англия Манчестер Сити - Брайтон Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
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