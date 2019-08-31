Манчестер Сити – Брайтон: Зинченко попал в стартовый состав "горожан"

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко начнет с первых минут матч 4-го тура АПЛ против Брайтона.

Украинец выйдет в стартовом составе Манчестер Сити в поединке на Этихад Стэдиум, сообщает официальный твиттер "горожан".

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Отметим, что Зинченко полностью отыграл 3 предыдущие встречи в АПЛ, но отличиться результативными действиями ему пока не удалось. Текстовую онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на "Футбол 24".

Стартовый состав Манчестер Сити:

Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт, Зинченко – Родриго – Де Брюйне, Давид Силва, Стерлинг, Марез – Агуэро.