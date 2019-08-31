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Манчестер Сіті – Брайтон: Зінченко потрапив до стартового складу "містян"

16:21 226 Читать на русском
Манчестер Сіті – Брайтон: Зінченко потрапив до стартового складу "містян"
Олександр Зінченко / соцмережі

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочне з перших хвилин матч 4-го туру АПЛ проти Брайтона.

2’ Кевін де Брюйне
43’ Серхіо Агуеро
 
2’ Кевін де Брюйне
43’ Серхіо Агуеро

Українець вийде у стартовому складі Манчестер Сіті у поєдинку на Етіхад Стедіум, повідомляє офіційний твіттер "містян".

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Зазначимо, що Зінченко повністю відіграв 3 попередні зустрічі в АПЛ, але відзначитись результативними діями поки не вдалось. Текстову онлайн-трансляцію матчу можна подивитись на "Футбол 24".

Стартовий склад Манчестер Сіті:

Едерсон – Вокер, Отаменді, Ляпорт, Зінченко – Родріго – Де Брюйне, Давід Сілва, Стерлінг, Марез – Агуеро.

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Теги
Англія Українці за кордоном Головне Манчестер Сіті - Брайтон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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