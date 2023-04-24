"Футбол 24" пропонує перевірити своє вміння прогнозувати результати матчів та отримати за це винагороду.

YouTube-канал "Футбол 24" разом з Favbet проводить конкурс перед матчем 33-го туру АПЛ, у якому Манчестер Сіті на Етіхад Стедіум прийматиме Арсенал. Умови надзвичайно прості, не потребують від вас ніде реєструватися чи ризикувати своїми коштами.

Для того, щоб поборотися за якісний павербанк із брендовим маркуванням, потрібно просто у коментарях під цим відео спрогнозувати рахунок матчу Манчестер Сіті – Арсенал. ВАЖЛИВО – свої прогнози пишіть у коментарях саме на YouTube, а не під цією новиною чи у інших соцмережах "Футбол 24".