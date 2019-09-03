Манчестер Юнайтед запланировал зимний трансфер Эриксена

Английский Манчестер Юнайтед готовит трансферную бомбу на зимнее окно переходов. В сферу интересов манкунианцев попал полузащитник лондонского Тоттенхэма Кристиан Эриксен.

Датский хавбек может перебраться на Олд Траффорд в январе, сообщает The Sun.

"Я бы хотел решать сам, как в Football Manager, но не могу", – Эриксен прокомментировал слухи о своем будущем

В течение летнего трансферного окна Эриксена активно сватали в мадридский Реал, а с его возможной потерей смирился даже наставник "шпор" Маурисио Почеттино. Однако, "сливочные" так и не сделали официального предложения о трансфере атакующего полузащитника. Поэтому МЮ стремится перехватить 27-летнего датчанина зимой.

В сезоне 2019/20 Кристиан Эриксен провел 4 матча в АПЛ, в которых забил 1 мяч.

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