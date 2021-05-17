Манчестер Юнайтед заинтересован в возвращении Триппьера в АПЛ – конкуренцию составит Эвертон
Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер в летнее трансферное окно может вернуться на Туманный Альбион.
Фулбек сборной Англии остается на радарах местных клубов, сообщает The Athletic.
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Услугами Триппьера в данный момент интересуются МЮ и Эвертон. Контракт опытного защитника с "матрасниками" завершит действие летом 2022-го, поэтому ближайшее трансферное окно может стать последней возможностью заработать на переходе англичанина. Его трансфер два года назад обошелся Атлетико в 22 млн евро.
В нынешнем сезоне Киран Триппьер провел 34 матча во всех турнирах, в которых оформил 6 результативных передач. На родине он защищал цвета лондонского Тоттенхэма, Бернли и Барнсли.
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