Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер в летнее трансферное окно может вернуться на Туманный Альбион.

Фулбек сборной Англии остается на радарах местных клубов, сообщает The Athletic.

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Услугами Триппьера в данный момент интересуются МЮ и Эвертон. Контракт опытного защитника с "матрасниками" завершит действие летом 2022-го, поэтому ближайшее трансферное окно может стать последней возможностью заработать на переходе англичанина. Его трансфер два года назад обошелся Атлетико в 22 млн евро.

В нынешнем сезоне Киран Триппьер провел 34 матча во всех турнирах, в которых оформил 6 результативных передач. На родине он защищал цвета лондонского Тоттенхэма, Бернли и Барнсли.

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