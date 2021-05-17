Защитник Аталанты Кристиан Ромеро, права на которого принадлежат туринскому Ювентусу, продолжить выступления в Бергамо.

"Богиня" собирается активировать опцию выкупа аргентинца. Об этом журналист Фабрицио Романо написал в своем твиттере.

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Полноценный трансфер Ромеро обойдется бергамаскам в 16 млн евро. Цвета Аталанты он защищает с осени на правах аренды. Стабильные выступления центрбека привели к тому, что Манчестер Юнайтед положил глаз на него. Правда, для манкунианцев подписание защитника не было приоритетом.

В нынешнем сезоне Кристиан Ромеро провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

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