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Манчестер Юнайтед готов платить Игало 6 млн евро, китайцы – втрое больше

12:40 13 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов платить Игало 6 млн евро, китайцы – втрое больше
Одион Игало в окружении одноклубников / Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Руководство Манчестер Юнайтед планирует выкупить Одиона Игало по завершении арендного соглашения, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в твиттере.

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Отмечается, что сумма трансфера составит 15 млн евро, а нападающий получит контракт сроком на 3 года, по которому будет получать 6 млн в год. Руководители Манчестер Юнайтед убеждены, что достигнут согласия, даже если Шанхай Шэньхуа предложит больше. Китайский клуб, по слухам, готов платить ему 1 млн 200 тысяч фунтов в месяц.

Напомним, после перехода в Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна Игало сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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