Манчестер Юнайтед готов платить Игало 6 млн евро, китайцы – втрое больше

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Руководство Манчестер Юнайтед планирует выкупить Одиона Игало по завершении арендного соглашения, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в твиттере.

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Отмечается, что сумма трансфера составит 15 млн евро, а нападающий получит контракт сроком на 3 года, по которому будет получать 6 млн в год. Руководители Манчестер Юнайтед убеждены, что достигнут согласия, даже если Шанхай Шэньхуа предложит больше. Китайский клуб, по слухам, готов платить ему 1 млн 200 тысяч фунтов в месяц.

Напомним, после перехода в Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна Игало сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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