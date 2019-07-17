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Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение по Бруну Фернандешу

11:50 88 Читати українською
Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение по Бруну Фернандешу
Бруну Фернандеш / Getty Images

Манкунианцы попытаются усилить еще несколько позиций до конца трансферного окна.

Одной из главных целей "красных дьяволов" является хавбек Спортинга Бруну Фернандеш, сообщает Mirror.

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По информации издания, Манчестер Юнайтед сделал предложение в размере 50 миллионов фунтов за португальца. Руководство английского гранда надеется, что такой суммы будет достаточно, хотя Спортинг настаивал на 70 миллионах за свою звезду. В сезоне 2018/19 Бруну Фернандеш выиграл с "львами" Кубок португальской лиги и Кубок Португалии.

Также хавбек выступает в составе сборной Португалии, которая является соперником Украины в отборе на Евро-2020.

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