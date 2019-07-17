Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение по Бруну Фернандешу

Манкунианцы попытаются усилить еще несколько позиций до конца трансферного окна.

Одной из главных целей "красных дьяволов" является хавбек Спортинга Бруну Фернандеш, сообщает Mirror.

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По информации издания, Манчестер Юнайтед сделал предложение в размере 50 миллионов фунтов за португальца. Руководство английского гранда надеется, что такой суммы будет достаточно, хотя Спортинг настаивал на 70 миллионах за свою звезду. В сезоне 2018/19 Бруну Фернандеш выиграл с "львами" Кубок португальской лиги и Кубок Португалии.

Также хавбек выступает в составе сборной Португалии, которая является соперником Украины в отборе на Евро-2020.

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