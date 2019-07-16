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Лестер пообещал отпустить Магуайра, если Манчестер Юнайтед сделает его самым дорогим защитником в истории

10:37 77 Читати українською
Лестер пообещал отпустить Магуайра, если Манчестер Юнайтед сделает его самым дорогим защитником в истории
Харри Магуайр / Лестер

Защитник Лестера Харри Магуайр в шаге от перехода в Манчестер Юнайтед.

Лестер пообещал Харри Магуайру, что отпустит игрока сборной Англии в Манчестер Юнайтед, если тот предложит за защитника сумму большую, чем 75 млн фунтов, сообщает Telegraph.

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Таким образом, англичанин станет самым дорогим трансфером защитника в истории футбола, ведь сейчас рекорд удерживает Вирджил ван Дейк, за которого Ливерпуль заплатил Саутгемптону именно 75 млн фунтов.

Заметим, что в прошлом сезоне Магуайр провел за Лестер 32 поединка во всех турнирах, где центральный защитник забил три гола.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лестер Сити Лестер Сити Харри Магуайр Харри Магуайр Трансферы Манчестер Юнайтед
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