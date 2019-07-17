Манчестер Юнайтед зробив щедру пропозицію за Бруну Фернандеша

Манкуніанці спробують підсилити ще кілька позицій до кінця трансферного вікна.

Однією з головних цілей "червоних дияволів" є хавбек Спортінга Бруну Фернандеш, повідомляє Mirror.

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За інформацією видання, Манчестер Юнайтед зробив пропозицію у розмірі 50 мільйонів фунтів за португальця. Керівництво англійського гранда сподівається, що такої суми буде достатньо, хоча раніше Спортінг наполягав на 70 мільйонах за свою зірку. У сезоні 2018/19 Бруну Фернандеш виграв з "левами" Кубок португальської ліги та Кубок Португалії.

Також хавбек виступає у складі збірної Португалії, яка є суперником України у відборі на Євро-2020.

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