Первая лига на первом этапе разделена на две группы по 9 команд по географическому принципу, которые играют в два круга каждый с каждым, сообщает официальный сайт ПФЛ.

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На втором этапе Первая лига будет играть по привычному распределению: "Чемпионская группа" и "Группа выбывания", однако есть важный нюанс. По результатам первого этапа 1-4 места групп (А и Б) формируют группу за выход в УПЛ с учетом всех показателей (очков, голов, в т. ч. дисциплинарных санкций и т. д.) первого этапа. То есть, в Чемпионской группе сыграет 8 лучших участников – по 8 матчей для каждой команды. По результатам второго этапа первые две команды получают право на прямой выход в УПЛ, а третья и четвертая сыграют матчи плей-офф за повышение в классе.

По результатам первого этапа 5-9 места групп А и Б сформируют группу за право играть в Первой лиге с учетом всех показателей (очков, голов, в т. ч. дисциплинарных санкций и т. д.) первого этапа. В целом это будет 10 команд и по 10 матчей для каждой из них. Команды Группы выбывания, которые займут 6-7 места, сыграют стыковые матчи со 2 и 3 местами Второй лиги. Команды же, которые финишируют на 8-10 местах, переходят во Вторую лигу напрямую.

Существенное уточнение: на втором этапе команды группы А проводят матчи только с командами группы Б в два круга, общем запланировано 32 матча в Чемпионской группе и 50 матчей в Группе выбывания. Всего в чемпионате Первой лиги 2024/25 будет проведено 226 матчей.

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