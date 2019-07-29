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Магуайр пропустил тренировку Лестера – защитника связывают с переходом в Манчестер Юнайтед

17:09 24 Читати українською
Магуайр пропустил тренировку Лестера – защитника связывают с переходом в Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр / Getty Images

Трансфер центрбека в состав "красных дьяволов" может состояться уже скоро.

Защитник Харри Магуайр пропустил последнюю тренировку Лестера, информирует Sky Sports.

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Англичанина на протяжении всего трансферного окна связывают с переходом в Манчестер Юнайтед, поэтому его неожиданное отсутствие на командных занятиях "лис" могут воспринять как намек на быстрый трансфер. Пока нет никакой официальной информации о травме Магуайра или другой причине, которая заставила его пропустить тренировку с текущей командой.

Напомним, этим летом МЮ уже успел подписать одного защитника из АПЛ – новичком манкунианцев стал Арон Ван-Биссака с Кристал Пэлас.

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