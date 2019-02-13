toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

00:30 2655 Читати українською
Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – ПСЖ – видео голов и обзор матча

ПСЖ победил Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – ПСЖ.

Лига чемпионов, 1/8 финала. первый матч

МЮ – ПСЖ – 0:2

Голы: Кимпембе, 53, Мбаппе, 60

Удаление: Погба, 90

ПСЖ спокойно бил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд в ЛЧ – первое поражение и полное фиаско Сульшера

В первом тайме доминировали "красные дьяволы", но забить гол не смогли. На старте второй половины игры более активным был ПСЖ, который наказал хозяев за плохую реализацию. Ди Мария подал угловой, который замкнул Кимпембе. Через несколько минут Ди Мария здорово ассистировал на Мбаппе, который удвоил преимущество парижан. Подопечные Сульшера пытались создать моменты, но ПСЖ уверенно довел игру до победного конца.

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
53
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук