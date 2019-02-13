Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

ПСЖ победил Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – ПСЖ.

Лига чемпионов, 1/8 финала. первый матч

МЮ – ПСЖ – 0:2

Голы: Кимпембе, 53, Мбаппе, 60

Удаление: Погба, 90

ПСЖ спокойно бил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд в ЛЧ – первое поражение и полное фиаско Сульшера

В первом тайме доминировали "красные дьяволы", но забить гол не смогли. На старте второй половины игры более активным был ПСЖ, который наказал хозяев за плохую реализацию. Ди Мария подал угловой, который замкнул Кимпембе. Через несколько минут Ди Мария здорово ассистировал на Мбаппе, который удвоил преимущество парижан. Подопечные Сульшера пытались создать моменты, но ПСЖ уверенно довел игру до победного конца.