Мадридский Реал окончательно отказался под варианта с трансфером Поля Погба – королевский клуб нашел более перспективную замену.

Реал не собирается осуществлять трансфер Погба даже после его интервью, в котором указал, что мечтает стать игроком мадридского клуба.

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По информации AS, "сливочные" хотят приобрести хавбека Ренна Эдуардо Камавингу, который выступает на одной позиции с Полем. Кроме этого, Реал хочет усилить атаку звездными форвардами – Мбаппе и Холандом. Килиан может присоединиться летом 2021 года, а норвежец – ещё через год, когда завершится контракт Карима Бензема.

Добавим, что 17-летний Камавинга начал погром сборной Украины на Стад де Франс – матч в итоге завершился со катастрофическим счетом 1:7.

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