В перечень претендентов на игрока попал и Манчестер Юнайтед, который готов предложить за 26-летнего испанца 80 млн евро, сообщает AS.

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По информации издания, Атлетико не планировал расставаться со своим лидером, но такая большая сумма заставила подумать. Однако сам Льоренте не хочет переходить в другой клуб, поскольку комфортно чувствует себя в Мадриде. Очевидно, что судьба Манчестер Юнайтед постигнет и ПСЖ, который предлагает на 10 млн евро меньше.

К слову, в нынешнем сезоне Маркос Льоренте в составе мадридского Атлетико провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

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