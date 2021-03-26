Манчестер Юнайтед предлагает 80 млн евро за лидера Атлетико – ПСЖ дает меньше
Полузащитник мадридского Атлетико Маркос Льоренте стал желанной целью для европейских грандов.
В перечень претендентов на игрока попал и Манчестер Юнайтед, который готов предложить за 26-летнего испанца 80 млн евро, сообщает AS.
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По информации издания, Атлетико не планировал расставаться со своим лидером, но такая большая сумма заставила подумать. Однако сам Льоренте не хочет переходить в другой клуб, поскольку комфортно чувствует себя в Мадриде. Очевидно, что судьба Манчестер Юнайтед постигнет и ПСЖ, который предлагает на 10 млн евро меньше.
К слову, в нынешнем сезоне Маркос Льоренте в составе мадридского Атлетико провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.
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