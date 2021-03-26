До переліку претендентів на гравця приєднався і Манчестер Юнайтед, який готовий запропонувати за 26-річного іспанця 80 млн євро, повідомляє AS.

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За інформацією видання, Атлетіко не планував прощатися зі своїм лідером, але така велика сума змусила подумати. Однак сам Льоренте не хоче переходити в інший клуб, оскільки комфортно почувається у Мадриді. Очевидно, що доля Ман Юнайтед спіткає і ПСЖ, який пропонує на 10 млн євро менше.

До слова, у нинішньому сезоні Маркос Льоренте у складі мадридського Атлетіко провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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