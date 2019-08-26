Манчестер Юнайтед потерял Шоу на длительный срок

Поражение от Кристал Пэлас (1:2) не стало единственной проблемой МЮ после 3-го тура АПЛ.

Люк Шоу вышел в стартовом составе "красных дьяволов" на поединок против Кристал Пэлас, но уже на 34-й минуте игры был вынужден покинуть поле.

Сенсационное поражение Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас в видеообзоре матча – 1:2

Врачи диагностировали у 24-летнего защитника травму мышцы и по предварительным данным он пропустит около 4-х недель, сообщает TalkSport.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Люк провел 29 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

После 3-х туров чемпионата Англии Манчестер Юнайтед находится на 5-м месте, имея в активе 4 очка.

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