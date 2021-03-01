Успешная игра Джесси Лингарда за Вест Хэм не убедила Манчестер Юнайтед вернуть его в команду.

Англичанин сейчас выступает за лондонский клуб на правах аренды, но летом может окончательно покинуть "Красных дьяволов", убеждены в британской редакции Eurosport.

Вест Хэм хочет осуществить полноценный трансфер Лингарда

Отмечается, что "молотки" хотят подписать с 28-летним футболистом полноценный контракт. В свою очередь, манкунианцы оценивают игрока более чем в 20 млн фунтов. В Вест Хэме рассчитывали на меньшую сумму выкупа. Однако выход есть. Джесси может стать частью трансфера лидера лондонцев Деклана Райса, которым Манчестер Юнайтед давно интересуется.

Напомним, Лингард перешел в Вест Хэм во время зимнего трансферного окна. За свою новую команду он уже провел пять матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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