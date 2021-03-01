Успішна гра Джессі Лінгарда за Вест Хем не переконала Манчестер Юнайтед повернути його в команду.

Англієць наразі виступає за лондонський клуб на правах оренди, але влітку може остаточно покинути "Червоних дияволів", переконані у британській редакції Eurosport.

Вест Хем хоче здійснити повноцінний трансфер Лінгарда

Зазначається, що "молотки" хочуть підписати з 28-річним футболістом повноцінний контракт. Своєю чергою, манкуніанці оцінюють гравця у понад 20 млн фунтів. У Вест Хемі розраховували на меншу суму викупу. Однак вихід є. Джессі може стати частиною трансферу лідера лондонців Деклана Райса, яким Манчестер Юнайтед давно цікавиться.

Нагадаємо, Лінгард перейшов у Вест Хем під час зимового трансферного вікна. За свою нову команду він уже провів п'ять матчів в англійській Прем'єр-лізі, забив три голи і віддав одну результативну передачу.

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