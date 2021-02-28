Вест Хэм хочет подписать с 29-летним англичанином полноценный контракт уже этим летом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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"Молотки" поражены игрой Лингарда, который только недавно присоединился к коллективу, а потому размышляют над трансфером. В 5 матчах АПЛ Джесси отметился тремя голами и двумя ассистами, что приятно радует Дэвида Мойеса.

В случае полноценного перехода в Вест Хэме серьезно возрастет конкуренция. В частности, и для Андрея Ярмоленко – Лингард может спокойно сыграть на правом фланге атаки, где преимущественно действует украинец.

Напомним, контракт англичанина принадлежит Манчестер Юнайтед и рассчитан до лета 2022-го. За Вест Хэм Джесси Лингард будет выступать на правах аренды, как минимум, до конца текущего сезона.

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