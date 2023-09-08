После обвинений Габриэлы Кавалин вингера уже убрали из заявки национальной сборной. В то же время, Манчестер Юнайтед пока воздержался от принятия каких-либо решений.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность исключить звезду из состава – на клуб давят женские организации

Теперь дело Антони становится более серьезным. Еще две женщины отважились заговорить. Студентка Райсса де Фрейтас утверждает, что ей даже понадобилось лечение после инцидента, случившегося в мае 2022 года. Тогда на нее якобы напали Антони и Малли Охана – бывшая жена экс-форварда Динамо Дуду.

Также показания дала банкирша Ингрид Лана, которая на 10 лет старше футболиста Манчестер Юнайтед. "Он пытался заняться со мной сексом, но я не хотела. Антони толкнул меня к стене, и я ударилась головой", – приводит слова женщины Record TV.

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