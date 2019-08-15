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Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Бруну Фернандеша – известны причины

19:52 73 Читати українською
Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Бруну Фернандеша – известны причины
Бруну Фернандеш / ФК Спортинг

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш, похоже, не продолжит свою карьеру на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед обеспокоен частыми потерями мяча со стороны хавбека Спортинга Бруну Фернандеша, сообщает ESPN.

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Манкунианцы решили отказаться от идеи подписать футболиста. Также манкунианцы недовольны, что Спортинг пытался поднять цену слухам об интересе клубов АПЛ.

24-летний Фернандеш является игроком сборной Португалии, которая находится в одной отборочной группе Евро-2020 с Украиной.

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