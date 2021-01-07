Манчестер Юнайтед и Аталанта завершили все детали по переходу Амада Диалло, сообщает официальный сайт манкунианцев. О трансфере договорились еще в октябре, однако первую часть сезона Диалло провел в Италии. Футболист присоединится к английскому клубу, как только получит визу.

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18-летний талант бергамасков подписал контракт с новым клубом до лета 2025-го с возможностью продления еще на сезон. Амад обычно выступал за молодежку Аталанты, за основную команду форвард выходил на поле 5 раз, не набрав в сумме даже 90 минут во взрослом футболе.

МЮ не раскрывает сумму трансфера, но по информации всех авторитетных британских медиа "дьяволы" заплатят Аталанте 40 миллионов евро: 20 млн сразу и еще 20 млн в виде бонусов.

"Ему нужно время, чтобы адаптироваться, но его скорость, дальновидность и фантастические способности работы с мячом помогут быстрее найти себя в команде", – прокомментировал трансфер Сульшер.

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