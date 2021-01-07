МЮ офіційно підсилився форвардом Аталанти – 40 млн за хлопчину, який не зіграв жодного повного матчу в дорослому футболі
Крайній івуарійський нападник Амад Діалло відтепер захищатиме кольори "червоних дияволів".
Манчестер Юнайтед та Аталанта завершили усі деталі щодо переходу Амада Діалло, повідомляє офіційний сайт манкуніанців. Про трансфер було домовлено ще в жовтні, однак першу частину сезону Діалло провів в Італії. Футболіст приєднається до англійського клубу, як тільки отримає візу.
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18-річний талант бергамасків підписав контракт з новим клубом до літа 2025-го з можливістю продовження ще на сезон. Амад зазвичай виступав за молодіжку Аталанти, за основну команду форвард виходив на поле 5 разів, не набравши в сумі навіть 90 хвилин у дорослому футболі.
МЮ не розкриває суму трансферу, але за інформацією всіх авторитетних британських медіа "дияволи" заплатять Аталанті 40 мільйонів євро: 20 млн відразу та ще 20 млн у вигляді бонусів.
"Йому потрібен час, щоб адаптуватися, але його швидкість, далекоглядність і фантастичні здібності роботи з м'ячем допоможуть швидше знайти себе в команді", – прокоментував трансфер Уле Гуннар Сульшер.
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