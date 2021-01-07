Манчестер Юнайтед та Аталанта завершили усі деталі щодо переходу Амада Діалло, повідомляє офіційний сайт манкуніанців. Про трансфер було домовлено ще в жовтні, однак першу частину сезону Діалло провів в Італії. Футболіст приєднається до англійського клубу, як тільки отримає візу.

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18-річний талант бергамасків підписав контракт з новим клубом до літа 2025-го з можливістю продовження ще на сезон. Амад зазвичай виступав за молодіжку Аталанти, за основну команду форвард виходив на поле 5 разів, не набравши в сумі навіть 90 хвилин у дорослому футболі.

МЮ не розкриває суму трансферу, але за інформацією всіх авторитетних британських медіа "дияволи" заплатять Аталанті 40 мільйонів євро: 20 млн відразу та ще 20 млн у вигляді бонусів.

"Йому потрібен час, щоб адаптуватися, але його швидкість, далекоглядність і фантастичні здібності роботи з м'ячем допоможуть швидше знайти себе в команді", – прокоментував трансфер Уле Гуннар Сульшер.

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