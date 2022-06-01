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Лингард является воспитанником академии МЮ, проведя в системе клуба 20 лет – он присоединился к манкунианцам еще мальчишкой, а дебютировал под руководством Луи ван Гала в 2014-м.

В сезоне 2021/22 сыграл 22 матча, забил 2 гол и отдал 1 ассист. Всего за время карьеры в клубе провел 232 поединка в составе первой команды (35 голов, 21 результативный пас). Выиграл 4 трофея – Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Забил несколько важных голов – победный в финале Кубка Англии 2015/16, а также Лестеру в конце сезона 2019/20, который вывел МЮ в Лигу чемпионов.

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