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Манчестер Юнайтед нашел замену Лукаку

08:00 137 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел замену Лукаку
Ромелу Лукаку / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед нашел, кем заменить Ромелу Лукаку. Этот игрок выбивал манкунианцев из Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед договорился с Севильей о трансфере нападающего Виссама Бен-Йеддера, сообщает La Colina de Nervion. Француз должен заменить Ромелу Лукаку, которого активно сватают в Интер.

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В сезоне 2018/19 форвард забил 28 голов и отдал 9 ассистов во всех турнирах, но андалусийцы не смогли пробиться в Лигу чемпионов.

Манчестер Юнайтед занял 6 место в турнирной таблице АПЛ и в сезоне 2019/20 также будет выступать в Лиге Европы.

Стоит отметить, что в сезоне 2017/18 Бен-Йеддер отличился дублем на Олд Траффорд в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и оставил МЮ за бортом турнира.

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