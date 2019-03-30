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Манчестер Юнайтед мінімально переміг Уотфорд: 32-й тур АПЛ, матчі суботи

19:04 194 Читать на русском
Манчестер Юнайтед мінімально переміг Уотфорд: 32-й тур АПЛ, матчі суботи
Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1 / Твіттер ФК Манчестер Юнайтед

В рамках 32-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед переграв Уотфорд, Саутгемптон здобув важливу перемогу в боротьбі за виживання, Бернлі обіграв Вулверхемптон.

Чемпіонат Англії 2018/19, 32 тур

Бернлі – Вулверхемптон – 2:0

Голи: Коуді, 2, (аг), МакНілл, 77

Брайтон – Саутгемптон – 0:1

Гол: Хьойберг, 53

Крістал Пелас – Хаддерсфілд – 2:0

Голи: Мілівоєвіч, 77, (пен), ван Анхольт, 88

Лестер – Борнмут – 2:0

Голи: Морган, 11, Варді, 82

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 2:1

Голи: Рашфорд, 28, Марсьяль, 73 – Дукуре, 90

Бернлі впевнено переграв Вулверхемптон. Вже на 2-й хвилині Коуді зрізав м'яч у власні ворота, а в другому таймі МакНілл поставив крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі Бернлі набрав 33 очки і відірвався від зони вильоту, Вулверхемптон з 44 пунктами залишився на 7 позиції.

Саутгемптон мінімально переграв Брайтон і покращив свої шанси на виживання в АПЛ. Брайтон більше володів м'ячем, проте Саутгемптон був кращим у реалізації моментів і вирвав перемогу завдяки голу Хьойберга .

Завдяки цій перемозі Саутгемптон набрав 33 очки і наздогнав Брайтон, відірвавшись від зони вильоту.

Хаддерсфілд поступився Крістал Пелас і став першою командою, яка офіційно вилетіла з АПЛ. Команди грали на рівних більшу частину гри, однак кінцівка матчу залишилась за Крістал Пелас, Мілівоєвіч з пенальті і ван Анхольт принесли перемогу орлам.

Після цієї перемоги Крістал Пелас набрав 36 пунктів та піднявся на 13 місце, Хаддерсфілд з 14 очками офіційно вилетів з АПЛ.

Лестер без проблем обіграв Борнмут. Морган вивів "лисиць" вперед на 11-й хвилині з передачі Чілвелла, а Варді наприкінці матчу подвоїв перевагу Лестера.

Завдяки цій перемозі Лестер набрав 44 очки та піднявся на 8 позицію, Борнмут з 38 пунктами залишився на 12 місці.

Манчестер Юнайтед мінімально переміг Уотфорд. Рашфорд в першому таймі вивів "червоних дияволів" вперед, а по перерві Марсьяль подвоїв перевагу Юнайтед. Уотфорд спромігся відіграти один гол, проте Манчестер Юнайтед втримав перемогу.

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