Манчестер Юнайтед готов выплатить Рохо впечатляющую компенсацию за разрыв контракта, – СМИ

Манчестер Юнайтед готов разорвать контракт с защитником Маркосом Рохо.
29-летний защитник Манчестер Юнайтед Рохо может досрочно расторгнуть контракт с английским клубом, получив за это 13,5 млн фунтов, сообщает The Mirror.
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По информации издания, что Рохо не входит в список футболистов, на которых рассчитывает Сульшер, особенно после покупки Харри Магуайра за 85 млн фунтов.
Напомним, этим летом манкунианцы хотели продать защитника, сыграл менее 30 матчей в трех последних сезонах, но так и не нашел клуб, который готов заплатить за трансфер Рохо 20 млн фунтов и удовлетворить его требования по зарплате.
Всего Рохо провел в составе "красных дьяволов" 113 матчей. В сезоне 2018/19 защитник сыграл всего 6 матчей.
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