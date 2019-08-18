toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Юнайтед готов выплатить Рохо впечатляющую компенсацию за разрыв контракта, – СМИ

13:39 49 Читати українською
Манчестер Юнайтед готов выплатить Рохо впечатляющую компенсацию за разрыв контракта, – СМИ
Маркос Рохо / Reuters

Манчестер Юнайтед готов разорвать контракт с защитником Маркосом Рохо.

29-летний защитник Манчестер Юнайтед Рохо может досрочно расторгнуть контракт с английским клубом, получив за это 13,5 млн фунтов, сообщает The Mirror.

Рохо разозлился на руководство Манчестер Юнайтед из-за срыва трансфера в Эвертон

По информации издания, что Рохо не входит в список футболистов, на которых рассчитывает Сульшер, особенно после покупки Харри Магуайра за 85 млн фунтов.

Напомним, этим летом манкунианцы хотели продать защитника, сыграл менее 30 матчей в трех последних сезонах, но так и не нашел клуб, который готов заплатить за трансфер Рохо 20 млн фунтов и удовлетворить его требования по зарплате.

Всего Рохо провел в составе "красных дьяволов" 113 матчей. В сезоне 2018/19 защитник сыграл всего 6 матчей.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ

blog_ava
Олейник: В Сейнайоки мне предложили контракт до конца карьеры
09:43
314
Теги
Трансферы Маркос Рохо Маркос Рохо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
29
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук