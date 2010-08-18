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Манчестер Юнайтед – Лестер: первый гол сезона 2018/19 в АПЛ забил Погба

22:35 49 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Лестер: первый гол сезона 2018/19 в АПЛ забил Погба
Поль Погба / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба открыл счет в матче 1-го тура АПЛ против Лестера.

Хавбек "манкунианцев" Поль Погба стал автором первого гола в новом сезоне чемпионата Англии. Француз уверенно реализовал пенальти на 3-й минуте матча против Лестера.

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Стоит отметить, что Погба мог и не сыграть в сегодняшнем матче. Чемпион мира в составе сборной Франции только в понедельник присоединился к тренировкам с партнерами по команде после отпуска.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: Пятница 10 августа 2018

Манчестер Юнайтед

live 65'
1 : 0
Лестер Сити
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