Манчестер Юнайтед – Гранада – 2:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед уверенно одолел Гранаду в матче 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".
"Красные дьяволы" в первом поединке одержали уверенную победу над испанцами 2:0. Аналогичный счет был и по итогам второй четвертьфинальной встречи. Уже в дебюте Кавани получил скидку головой от Погба и мощным ударом в дальний угол открыл счет.
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Гранада пыталась отыграться, но – бесполезно. Досадный автогол Вальехо на последних секундах поставил точку в нынешней Лиге Европы для команды Диего Мартинеса. А вот Манчестер Юнайтед уверенно шагает в полуфинал, где встретится с Ромой.