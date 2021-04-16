"Красные дьяволы" в первом поединке одержали уверенную победу над испанцами 2:0. Аналогичный счет был и по итогам второй четвертьфинальной встречи. Уже в дебюте Кавани получил скидку головой от Погба и мощным ударом в дальний угол открыл счет.

Лига Европы: Фонсека вывел Рому в полуфинал, Манчестер Юнайтед одолел Гранаду, Вильярреал устроил Эмери дуэль с бывшими

Гранада пыталась отыграться, но – бесполезно. Досадный автогол Вальехо на последних секундах поставил точку в нынешней Лиге Европы для команды Диего Мартинеса. А вот Манчестер Юнайтед уверенно шагает в полуфинал, где встретится с Ромой.