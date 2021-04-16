Манчестер Юнайтед впевнено здолав Гранаду у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

"Червоні дияволи" у першому поєдинку здобули впевнену перемогу над іспанцями 2:0. Аналогічний рахунок був і за підсумком другої чвертьфінальної зустрічі. Вже в дебюті Кавані отримав скидку головою від Погба та потужним ударом у дальній кут відкрив рахунок.

Ліга Європи: Фонсека вивів Рому в півфінал, Ман Юнайтед здолав Гранаду, Вільяреал організував Емері дуель з колишніми

Гранада намагалась відігратись, але – марно. Прикрий автогол Вальєхо на останніх секундах поставив крапку у цьогорічній Лізі Європи для команди Дієго Мартінеса. А от Манчестер Юнайтед впевнено крокує в півфінал, де зустрінеться з Ромою.