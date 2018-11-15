Мамаев не будет отпущен из СИЗО под залог – решение суда

Тверской суд Москвы отклонил апелляцию полузащитника Краснодара Павла Мамаева и оставил его под стражей.

"13 ноября в Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева. В принятии заявление было отказано", – передает слова суда ТАСС, отметив, что заседание по этому поводу не состоялось.

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Адвокату футболиста был предоставлен письменный ответ, что обращение составлено неправильно.

Напомним, форвард Зенита Александр Кокорин и хавбек Краснодара Павел Мамаев были взять под стражу до 8 декабря за избиение чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя журналистки Первого канала.

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