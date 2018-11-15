Мамаєв не буде відпущений з СІЗО під заставу – рішення суду

Тверський суд Москви відхилив апеляцію півзахисника Краснодара Павла Мамаєва і залишив його під вартою.

"13 листопада в Тверський районний суд міста Москви надійшло звернення адвоката Бушманова про зміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на заставу щодо Мамаєва. У прийнятті заяву було відмовлено", – передає слова суду ТАСС, відзначивши, що засідання з цього приводу не відбулось.

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Адвокату футболіста була надана письмова відповідь, що звернення складене неналежним чином.

Нагадаємо, форвард Зеніта Олександр Кокорін та хавбек Краснодара Павло Мамаєв були взяти під варту до 8 грудня за побиття чиновника Мінпромторга Дениса Пака та водія журналістки Першого каналу.

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