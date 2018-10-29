"Дурак ты, Кокорин": Капелло отреагировал на скандальный инцидент с участием Кокорина и Мамаева

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал скандальный поступок форварда Зенита Александра Кокорина и хавбека Краснодара Павла Мамаева.

"Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии.

Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!

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Понимаете, у игроков такого таланта должен быть рядом грамотный агент или юрист. Молодому парню трудно одному преодолевать соблазны.

Как только появляются первые серьезные деньги, возникают объективные для такого возраста проблемы. И если рядом нет человека, который вовремя удержит от глупостей и подтолкнет тебя в нужную сторону, парень может сорваться.

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Так вот у Кокорина не было рядом такого человека. Понятно, что и сейчас не оказалось.

Уже когда я ушел из сборной России, то видел в Сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так!

Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!", – сказал Капелло Матч ТВ.

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