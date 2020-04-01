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"На это можно смотреть вечно": модель Playboy ранее забрала сердце Неймара, а теперь делится секретами успеха

21:00 193 Читати українською
"На это можно смотреть вечно": модель Playboy ранее забрала сердце Неймара, а теперь делится секретами успеха
Сорая Вучелич / Фото из открытых источников

Пандемия когда-то завершится, и Сорая показала лайфхак – как поддерживать себя в форме, чтобы возвращение в реальную жизнь не застало вас врасплох.

Сербская модель Сорая Вучелич предпочитает активный образ жизни, поэтому карантинное время проводит в спортзале.

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Недавно 33-летняя красавица, которая ранее оккупировала первые полосы культового Playboy, опубликовала видео с беговой дорожки. Рассмотреть лицо Сорали на этом ролике невозможно, но подписчики модели клянутся, что это видео можно просматривать вечно.

Напомним, в 2014-м Вучелич крутила роман с тогдашним форвардом Барселоны Неймаром. Но, традиционно для звездного бразильца, отношения не были продолжительными.

#65 kg ? nooo #quarantinelife

Допис, поширений Sara (@sorajavucelic)

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