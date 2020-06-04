Мама Неймара попала в неприятности из-за 23-летнего бойфренда – парню наложили 12 швов

Сага с романом между матерью Неймара Надин Гонсалвеш и геймером Тьяго Рамосом продолжается – между парой разгорелись огненные страсти.

Между Надин Гонсалвеш и Тьяго Рамосом снова разгорелся конфликт, информирует Record со ссылкой на бразильские СМИ.

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Отмечается, что после ссоры парня забрала скорая помощь с глубоким порезом на руке. Врачи наложили пострадавшему 12 швов. При этом, Надин утверждает, что ее бойфренд сам порезался стеклом.

Напомним, пара ранее разрывала отношения. До этого мама Неймара развелась с мужем в 2016 году. Ее брак с Неймаром-старшим продержался 25 лет.

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