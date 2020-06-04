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Мама Неймара потрапила в халепу через 23-річного бойфренда – хлопцю наклали 12 швів

18:06 402 Читать на русском
Мама Неймара потрапила в халепу через 23-річного бойфренда – хлопцю наклали 12 швів
Мати Неймара з юним коханцем / соцмережі

Сага з романом між матір'ю Неймара Надін Гонсалвеш та геймером Тьяго Рамосом продовжується – між парою розгорілися вогняні пристрасті.

Між Надін Гонсалвеш та Тьяго Рамосом знову розгорівся конфлікт, інформує Record з посиланням на бразильські ЗМІ.

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Зазначається, що після сварки хлопця забрала швидка допомога з глибоким порізом на руці. Лікарі наклали постраждалому 12 швів. При цьому, Надін стверджує, що її бойфренд сам порізався склом.

Нагадаємо, пара раніше розривала стосунки. До цього мама Неймара розлучилася з чоловіком у 2016 році. Її шлюб з Неймаром-старшим протримався 25 років.

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